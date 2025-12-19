Акция «Чтобы дети смеялись!» прошла в Черноголовке

В холле Дома ученых состоялась традиционная благотворительная акция «Чтобы дети смеялись!». Эта традиция зародилась еще в 2009 году и ежегодно объединяет неравнодушных жителей округа, готовых прийти на помощь тем, кто нуждается в заботе и внимании.