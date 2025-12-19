Акция «Чтобы дети смеялись!» прошла в Черноголовке
В холле Дома ученых состоялась традиционная благотворительная акция «Чтобы дети смеялись!». Эта традиция зародилась еще в 2009 году и ежегодно объединяет неравнодушных жителей округа, готовых прийти на помощь тем, кто нуждается в заботе и внимании.
Акция собрала десятки местных жителей, принесших подарки: игрушки, одежду, канцелярию и продукты питания. Все собранное отправится семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями здоровья, подопечным детских домов, социальным учреждениям и медицинским организациям.
«Важнейшим принципом акции является ее непосредственность: собранные вещи передаются адресатам напрямую, минуя посреднические структуры. Мероприятие стало символом взаимопомощи среди горожан. Популярность мероприятия растет каждый год, привлекая все больше желающих принять участие», — сообщили организаторы.