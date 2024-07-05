Акция «Чистый лес» прошла в 10 округах Подмосковья

Экологическая акция «Чистый лес» проходит в Подмосковье при поддержке Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. В ее рамках уборку природных территорий провели уже в десяти округах.

«Акция ежегодная, традиционная, самое главное — в центре внимания наших жителей. И с каждым годом мы стремимся сделать ее еще более масштабной», — сообщил председатель Комитета Владимир Шапкин.

Он подчеркнул, что в 2023 году субботники прошли на 20 лесных участках в 19 округах. Тогда участниками акции стали свыше 1,2 тысячи человек. В этом году к экологическому мероприятию присоединятся 26 муниципалитетов.

«Площадь убранных территорий составила 24 гектара, в акции приняли участие порядка 500 человек», — заключил спикер.

Ближайшие субботники в рамках акции пройдут в Домодедове и Коломне 6 июля. Однако, в случае непогоды их могут перенести.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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