Акция «Чистый автобус» стартовала в Подмосковье

С наступлением теплой погоды компания «Мострансавто» запустила акцию «Чистый автобус». Жителей Подмосковья попросили сообщать о неудовлетворительном состоянии транспортных средств. Об этом рассказал исполнительный директор компании Алексей Головинкин в Telegram-канале .

«С понедельника, если видите грязный автобус — внутри или снаружи — пишите прямо в бот Андрея Майорова (генерального директора — прим. ред.)», — написал Головинкин.

Для идентификации автобуса жителей региона призвали указывать его государственный номер.

Также исполнительный директор обещал сам разобраться с такими случаями и проверить, насколько качественно моют транспорт перед рейсами.

Ранее компания «Мострансавто» напомнила пассажирам правила перевозки питомцев.