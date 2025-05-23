Пассажирам «Мострансавто» напомнили правила перевозки питомцев в автобусах

Пассажирам «Мострансавто» напомнили о правилах перевозки домашних животных в автобусах. Так, бесплатно можно взять с собой в дорогу собак-поводырей в намордниках и карликовых пород на руках. Для других животных обязательны специальные контейнеры или клетки, размер которых не должен превышать 120 сантиметров по сумме габаритов.

Крупных собак перевозят исключительно в намордниках на коротком поводке. Проезд таких животных оплачивается отдельно: в городских маршрутах стоимость составляет 59 рублей, в пригородных — от 59 рублей за расстояние до 25 километров и до 177 рублей за поездки свыше 50 километров.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что пассажиры несут полную ответственность за поведение своих питомцев. Животные не должны создавать неудобств другим людям или загрязнять салон автобуса.