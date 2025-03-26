Акция «Безопасный транспорт» прошла в Мытищах

Акцию, которая стала частью профилактического мероприятия «Безопасный транспорт», для школьников провели майор полиции и инспектор отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела Министерства внутренних дел России на станции «Москва — Ярославская» Елена Глебова и представитель Российских железных дорог Елена Сучкова.

Лекция «Железная дорога — зона повышенной опасности» была ориентирована на учащихся с четвертых по седьмые классы. Особое внимание специалисты обратили на поведение детей в каникулы — именно в это время возрастает количество происшествий на железнодорожных путях с участием несовершеннолетних, когда они находятся без присмотра взрослых. Сотрудники объяснили школьникам, что для перехода через пути нужно использовать настилы, переезды и пешеходные мосты. Следует внимательно относиться к сигналам машиниста поезда и указательным знакам.

Практической частью занятия стала викторина, где ребята должны были ответить на вопросы о правилах поведения на железной дороге. Инспекторы отметили, что с заданиями школьники справились быстро и легко, а значит — материал усвоили. Такие занятия проводятся в Мытищах регулярно в разных учебных заведениях округа.