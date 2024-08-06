Акция «Безопасный пешеход» прошла в Лосино-Петровском

Акцию «Безопасный пешеход» организовали активисты отделения партии «Единая Россия» Лосино-Петровского городского округа и «Молодой гвардии», а также инспектор ГИБДД, капитан полиции Анастасия Савельева. На улицах поселка они раздавали листовки о правилах перехода улицы со светофором.

«Безопасность на дорогах — это наша общая задача. Каждый из нас может внести свой вклад в обеспечение безопасного передвижения пешеходов. Давайте помнить, что соблюдение правил — это не только закон, но и залог нашей жизни и здоровья», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

Событие прошло в рамках партийного проекта «Безопасные дороги».

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