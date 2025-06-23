Акция «Безопасный двор» прошла в Воскресенске

Мероприятие организовали сотрудники Госавтоинспекции и волонтеры. В придомовой зоне на одной из улиц Воскресенска автоинспекторы напоминали о важности неукоснительного следования правилам дорожного движения.

Дворовые территории входят в зону повышенной опасности в части дорожно-транспортных происшествий, особенно в летнее время, когда дети проводят больше времени на улице.

Участникам акции вручали информационные листовки, а также световозвращающие элементы, повышающие видимость пешеходов в темное время. Сотрудники ГИБДД рассказывали об основах ПДД, дорожных «ловушках» во дворах и вблизи проезжей части. Особый акцент был сделан на обеспечении безопасности при управлении велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.

Водителям напомнили, что даже на низкой скорости в жилой зоне необходимо быть предельно внимательными, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.