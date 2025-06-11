Акция «Безопасный двор» прошла в Мытищах

Ученикам мытищинской школы № 32 напомнили о правилах дорожного движения. Мероприятие провели для профилактики дорожно-транспортных происшествий в летнее время.

Встречу организовали сотрудники Государственной автомобильной инспекции Межмуниципального Управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское». Школьникам рассказали об опасностях, которые могут ждать на дорогах и на дворовой территории вблизи проезжей части. Также в очередной раз напомнили о правилах езды на самокатах и велосипедах.

Рассказали инспекторы и о поведении на парковках, так как автомобили, припаркованные неправильно создают дополнительную опасность для пешеходов. Мешая другим участникам дорожного движения увидеть человека, который может выходить из-за препятствия.

Дворовые территории также входят в зону повышенной опасности в части дорожно-транспортных происшествий, особенно в летнее время, когда дети проводят больше времени на улице.

«Водителям важно помнить, что даже на низкой скорости в жилой зоне необходимо быть предельно внимательными. Снижение скорости только один из факторов безопасности», — прокомментировали спикеры мероприятия.

Дети в завершении встречи получили в подарок светоотражающие элементы и информационные листовки, с напоминанием о правилах поведения на дороге.