Акция «Бессмертный полк» прошла в детском саду в Раменском

В дошкольном отделении гимназии Раменского муниципального округа прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. Дети почтили память павших в Великой Отечественной войне солдат возложением цветов и приняли участие в шествии «Бессмертного полка».

Ребята из всех возрастных групп дошкольного учреждения подготовили выступления ко Дню Победы: пели песни и читали стихи. Воспитатели также представили свои номера в память о Великой Отечественной войне. Воспитанники детского сада возложили гвоздики к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. Помимо этого, на мероприятии состоялось шествие «Бессмертного полка» — ребята пришли с портретами своих предков-участников Великой Отечественной войны.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.