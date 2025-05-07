Акция «Автобус Победы» прошла в Зарайске

Мероприятие состоялось в преддверии 80-летия Победы. Акция стала важным событием для жителей города, напоминая о значимости этого дня и о подвиге наших защитников Отечества.

Одним из пассажиров первого утреннего рейса «Автобуса Победы» по маршруту «Автовокзал — Завод офсетных пластин» стал глава округа Виктор Петрущенко. «Вместе с пассажирами мы исполнили легендарные композиции военной эпохи, знакомые каждому из нас: лирическую „Катюшу“ и торжественную, волнующую „День Победы“», — рассказал руководитель муниципалитета.

Каждому пассажиру автобуса вручили георгиевскую ленту, символизирующую общую память и благодарность героям, отдавшим жизни за свободу и независимость страны.

Акция «Автобус Победы» стала ярким напоминанием о том, как важно помнить и чтить подвиг тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны.