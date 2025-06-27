Акция «Аллея выпускников» прошла в парке культуры в Одинцове

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Саженцы сирени высадили в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 19 медалистов в рамках акции «Аллея выпускников». Мероприятие прошло в преддверии Дня молодежи.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов, акция призвана сохранить связь между поколениями и создать живой памятник достижениям молодежи.

«Эти деревья — символ надежды, будущего и благодарности. На каждом саженце ребята оставили карточки с теплыми словами признательности учителям, родителям и родному городу», — отметил глава Одинцовского городского округа.

Раньше в Одинцовском парке также прошла Международная экологическая акция «Сад памяти». Представители власти, бизнеса, культуры вместе с известными жителями муниципалитета высадили 25 саженцев декоративной яблони — в память о героях Великой Отечественной войны.