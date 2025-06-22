Акции в честь Дня памяти и скорби прошли в Серпухове

В преддверии Дня памяти и скорби городской округ Серпухов присоединился к международным акциям «Огненные картины войны» и «Свеча памяти». Ежегодно эти мероприятия проводятся по инициативе партии «Единая Россия», «Молодой Гвардии» и «Волонтеров Победы».

Главной площадкой стала площадь Славы, где была организована инсталляция под названием «27 миллионов. Серпухов помнит». В этот день память погибших почтили также на Рубеже обороны в Протвино и у вечного огня в парке Победы в Пущино.

В акции участвовали активисты молодежных организаций и жители округа, молодогвардейцы, волонтеры, партийцы и сторонники «Единой России», депутаты, юнармейцы, а также представители духовенства. Каждый зажег свечу, из которых была создана светящаяся композиция в виде Ордена Отечественной войны. Мерцающие огоньки сложились в надпись «Серпухов помнит».