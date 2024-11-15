Акции по сбору вторсырья пройдут в Подмосковье в эти выходные

Несколько акций по раздельному сбору отходов пройдут в эти выходные в Подмосковье. С 16 ноября жители региона смогут принести ненужные вещи в пункты сбора.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, в Раменском акция пройдет на улице Гурьева, 1А с 11:00 до 13:00, а также в поселке Быково на Школьном тупике, 1А с 12:00 до 15:00. В Люберцах акция стартует в 12:00. Жители смогут принести ненужные вещи в пункт сбора на Октябрьском проспекте. Также пункты сбора откроют в Ивантеевке и в Томилино Пушкинского городского округа.

Как подчеркнули в ведомстве, перед сдачей все вторсырье необходимо подготовить — очистить и компактно упаковать.