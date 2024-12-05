Акции по раздельному сбору отходов пройдут в 3 округах Подмосковья 7 декабря

Жителей Подмосковья пригласили на акции по раздельному сбору мусора и фримаркет по обмену вещами. Они пройдут в Домодедове, Раменском и Чехове 7 декабря.

Акции в Домодедове пройдут в микрорайоне Центральном на улице Кирова, а также на улице Гагарина, 37.

В Раменском сдать вторсырье можно будет на площадке напротив дома 15 по улице Гурьева, а в Чехове — на улице 8 Марта, дом 1.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, все отходы нужно рассортировать и принести чистыми и сложенными.

В ведомстве добавили, что такие акции проходят в Подмосковье регулярно. Присоединиться к ним могут все желающие.