Акции по раздельному сбору мусора проведут в 5 округах Подмосковья в выходные
Волонтеры Московской области в выходные проведут в разных округах серию акций по раздельному сбору отходов, которые можно переработать. Принять участие в мероприятиях может любой желающий.
Сбор отходов проведут 22 февраля в городских округах Ленинский, Химки, Одинцовский и Богородский. В воскресенье, 23 февраля, активисты вновь соберутся в Одинцове и Химках, а также в Королеве.
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья напомнило, что такие акции проводят в регионе регулярно.
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