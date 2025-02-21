Акции по раздельному сбору мусора проведут в 5 округах Подмосковья в выходные

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Волонтеры Московской области в выходные проведут в разных округах серию акций по раздельному сбору отходов, которые можно переработать. Принять участие в мероприятиях может любой желающий.

Сбор отходов проведут 22 февраля в городских округах Ленинский, Химки, Одинцовский и Богородский. В воскресенье, 23 февраля, активисты вновь соберутся в Одинцове и Химках, а также в Королеве.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья напомнило, что такие акции проводят в регионе регулярно.