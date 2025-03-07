Акции по раздельному сбору мусора проведут в 4 округах Подмосковья в выходные

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Мероприятия по раздельному сбору отходов пройдут в Московской области 8 и 9 марта. Волонтеры приглашают самых экологически ответственных жителей региона отметить Международный женский день, помогая природе.

В субботу сбор отходов проведут в Химках и Ленинском городском округе. В воскресенье мероприятия состоятся в Мытищах, Ивантеевке и Химках.

Жителей Подмосковья призвали заранее очистить и высушить вторичные ресурсы и компактно их упаковать. Волонтеры расскажут всем участникам акций, как правильно сортировать мусор.

Желающие могут стать добровольцами и помочь погрузить собранные материалы в машины. При необходимости активистам начислят волонтерские часы.