Акции по раздельному сбору мусора проведут в 4 округах Подмосковья в выходные

Мероприятия по раздельному сбору отходов пройдут в Московской области 8 и 9 марта. Волонтеры приглашают самых экологически ответственных жителей региона отметить Международный женский день, помогая природе.
В субботу сбор отходов проведут в Химках и Ленинском городском округе. В воскресенье мероприятия состоятся в Мытищах, Ивантеевке и Химках.
Жителей Подмосковья призвали заранее очистить и высушить вторичные ресурсы и компактно их упаковать. Волонтеры расскажут всем участникам акций, как правильно сортировать мусор.
Желающие могут стать добровольцами и помочь погрузить собранные материалы в машины. При необходимости активистам начислят волонтерские часы.
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