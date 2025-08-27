Акции по безопасности на железной дороге пройдут в Подмосковье 28 августа

Перед новым учебным годом Московская железная дорога проведет Единый день профилактики детского травматизма. Он состоится 28 августа на станциях Щукинская в Москве и Апрелевка в Подмосковье.

Железнодорожники вместе с представителями транспортного МВД и местными властями проведут для школьников викторину по правилам безопасного поведения на путях.

За правильные ответы ребята получат подарки. Всем остальным пассажирам раздадут информационные буклеты.

Акция на станции Щукинская стартует в 9:00, а на станции Апрелевка — в 13:30.