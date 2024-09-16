Актриса театра из Истры получила звание заслуженного работника культуры

Ирина Белова трудится в сфере культуры и искусства более 30 лет. Два десятилетия она отдала Истринскому Дому культуры, где работала художественным руководителем. Она была организатором, сценаристом, режиссером и ведущей более 1,5 тысяч культурно-массовых мероприятий на местном, областном и международном уровнях.

Личные заслуги Ирины Беловой отметили наградами губернатора Московской области и Московской областной думы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что до 2026 года в Подмосковье реконструируют 20 культурных объектов.

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