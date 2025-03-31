Актриса Ольга Авилова провела мастер-класс для юных актеров в Серпухове

На площадке Дворца торжеств «Центральный» для участников проекта «Театральный поединок» прошел мастер-класс. Его провела актриса театра и кино, тренер по импровизации и член экспертной комиссии проекта Ольга Авилова.

Сейчас участники проходят второй, основной этап проекта. В его рамках ребят ждут импровизационные состязания, кастинг-встречи между командами, а также образовательные программы.

«Мне очень интересно работать с детьми, тренировать их, передавать им свой опыт и учиться чему-то у них. Безусловно, жанр импровизации очень сложный, но это важная часть профессии актера. Я бы хотела, чтобы ребята искренне горели тем делом, которое выбрали, чтобы умели существовать в коллективе — это азы нашей профессии».

Команда Театра Юного Актера «ЧересЧУР», под руководством Татьяны Чуриковой, уже добивалась успеха в 2022 году, став финалистом проекта. В этом сезоне свое мастерство демонстрирует новое поколение игроков.

Уже 8 апреля юные актеры отправятся на первую игру, которая состоится в городе Видное.