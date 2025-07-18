Актриса Екатерина Нефедова провела мастер-класс для семей в Лобне

В Лобне реализуется проект «Театральная мастерская». В его рамках прошел мастер-класс по актерскому мастерству, который провела Екатерина Нефедова.
В мастер-классе приняли участие активисты АНО «Добрология». Профессиональная актриса поделилась секретами мастерства. Мамы и дети от 14 лет научились перевоплощаться и импровизировать. Они также узнали про основы сценической речи, поработали с дикцией. Екатерина Нефедова предложила освоить элементы сценического боя.
Программа «Театральная мастерская» продлится все лето. Артисты «Камерной сцены» проведут тренинги и помогут участникам раскрывать свой потенциал. Каждую неделю будут организовывать разные занятия, чтобы научиться управлять своим телом, правильно дышать, раскрыть силы голоса и снять психологические зажимы.
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