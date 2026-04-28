Актриса Екатерина Климова провела мастер-класс для школьников в Люберцах

В Лингвистической школе Люберец 27 апреля состоялась встреча с актрисой театра и кино Екатериной Климовой. Она провела для воспитанников мастер-класс по читке художественных произведений, рассказала о своих любимых книгах и поделилась произведениями, которые вдохновляют ее в профессии.

Такая возможность появилась у школы благодаря победе в проекте «Чтецкие программы» Российского общества «Знание». По итогам ежемесячного всероссийского рейтинга Лингвистическая школа в марте заняла первое место среди чтецких клубов страны. Согласно правилам проекта, топ-30 школ получают возможность пригласить актера театра и кино.

«Это победа, которой можно по-настоящему гордиться, ведь за ней стоят труд, талант и огромная любовь к чтению», — отметили кураторы Российского общества «Знание» в Лингвистической школе Диана Топал и Светлана Губарева.

Ежедневно на уроках литературного чтения учащиеся работали с интерактивными презентациями и проходили викторины с использованием мобильных устройств. Проект «Чтецкие программы» направлен на популяризацию художественной литературы среди молодежи.