Актовый зал в школе № 6 в Мытищах обновят к новому учебному году

Открытие обновленного актового зала корпуса № 1 школы № 6 в Мытищах запланировано на 1 сентября. В мае на выездной встрече администрации было рассмотрено обращение жителей о необходимости его ремонта.

Сейчас все черновые работы завершены. Заменено отопление, наклеены обои, а подвесной потолок почти готов к установке светильников. В ближайшее время начнется переборка сцены, после чего будут проведены покраска и укладка линолеума. Все необходимые материалы уже находятся в наличии.

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник отметил, что работы ведутся в хорошем темпе и находятся под строгим контролем. «Мы стремимся создать комфортные условия для обучения и развития наших детей», — добавил он.

Обновленный актовый зал станет не только местом для школьных мероприятий, но и важной частью образовательного процесса, способствуя развитию творческих способностей учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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