Активным донорам вручили награды в Воскресенске

Глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин вручил почетные грамоты за активную гражданскую позицию, весомый вклад в развитие донорства на территории городского округа и в связи с празднованием Всемирного дня донора. Награды получили Наталья Богатырева, Елена Гусева, Алексей Баклыков, Юлия Евполова и Наталья Вихорева.

Алексей Малкин поблагодарил доноров за доброту, неравнодушие и заботу. «Ваша самоотверженность и готовность помогать спасают жизни. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего наилучшего!» — сказал руководитель муниципалитета.

Всего в городском округе проживают 800 почетных доноров России. Это те, кто 40 и более раз сдали кровь и ее компоненты, а также более 60 раз пожертвовали плазму.