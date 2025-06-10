Активным донорам вручили награды в Воскресенске
Еженедельное оперативное совещание состоялось в администрации городского округа. Одним из важных моментов мероприятия стало награждение участников донорского движения.
Глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин вручил почетные грамоты за активную гражданскую позицию, весомый вклад в развитие донорства на территории городского округа и в связи с празднованием Всемирного дня донора. Награды получили Наталья Богатырева, Елена Гусева, Алексей Баклыков, Юлия Евполова и Наталья Вихорева.
Алексей Малкин поблагодарил доноров за доброту, неравнодушие и заботу. «Ваша самоотверженность и готовность помогать спасают жизни. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего наилучшего!» — сказал руководитель муниципалитета.
Всего в городском округе проживают 800 почетных доноров России. Это те, кто 40 и более раз сдали кровь и ее компоненты, а также более 60 раз пожертвовали плазму.