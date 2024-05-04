Теплый сезон открыли в парке усадьбы «Кривякино» | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 18:55 Теплый сезон открыли в парке усадьбы «Кривякино» Телеканал «360»

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В парках Воскресенска открылся теплый сезон: гостей ждут активный отдых, спортивные и творческие мастер-классы, игры и развлечения. Открытие прошло в усадьбе «Кривякино».

Жители Воскресенска открыли теплый сезон активным отдыхом в усадьбе "Кривякино". На празднике в парке горожане танцевали рок-н-ролл и румбу, играли в шашки и шахматы, занимались аэробикой и бегали эстафеты. Спортивные и творческие мастер-классы, аквагрим, угощение чаем на травах — все это для гостей парка бесплатно.

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«Сегодня мы подготовили спортивные эстафеты для детей. Пять разновидностей, так же тренеры групповых программ у нас выступают со сцены для привлечения воскресенцев к спортивному образу жизни. Также делаем аквагрим», — рассказала управляющая фитнес-клубом «Мой спорт» Анна Тимофеева.

Парк Кривякино — любимое место отдыха у жителей Воскресенска. Сюда приезжают гулять люди любых возрастов, каждый находит здесь любимое место и занятие по душе.

Пресс-секретарь «Усадьбы Кривякино» Мария Берг рассказала, что 12 мая в усадьбе пройдет глобальное мероприятие "В Красном сельце да на Красную горку" и пригласила всех желающих на праздник.

В парках Воскресенска — Москворецком и усадьбы "Кривякино" — можно не просто гулять, а проводить отдых активно. На праздники, в будни и выходные здесь готовят программы для детей и взрослых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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