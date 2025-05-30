Активных жителей наградили в честь Дня соседей в Солнечногорске

Местное отделение партии «Единая Россия» провело День соседей в микрорайоне Тимоново в Солнечногорске. На мероприятии наградили жителей, которые активно участвуют в жизни своих домов и вносят вклад в развитие общественных инициатив.

День соседей прошел с целью укрепления взаимоотношений между жителями разных поколений, а также рассмотреть вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Для гостей праздника подготовили разнообразные активности: спортивные игры, творческие мастер-классы и развлекательное шоу от Дома культуры «Лепсе» с участием аниматоров. Также всех желающие смогли отведать плов, чай и сладости.

«В неформальной обстановке каждый житель может задать интересующие вопросы, получить разъяснения и установить более теплое взаимодействие с соседями. Добрая традиция вручать награды за активную позицию способствует тому, что в каждом доме появляются инициативные люди, которые помогают решать проблемы и выстраивают мосты между жителями, управляющими компаниями и муниципальными службами», — отметила руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Ольга Гончар.