Активных жителей наградили ко Дню труда во Фрязине

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню труда, прошло в Центре культуры и досуга «Факел» во Фрязине. На нем отметили активных тружеников округа.

Награждение провели глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев и заместитель министра экономики и финансов Московской области Екатерина Багайникова. Почетные грамоты и благодарственные письма получили руководители учреждений и предприятий, ученые, специалисты и рабочие, врачи и учителя.

Также участникам Великой Отечественной войны присвоили звание почетных граждан городского округа Фрязино. Знаки получили Александр Тимофеев, Серафим Усков и Анна Библиева.

«Мы склоняем головы перед подвигом наших ветеранов. Их неоценимый героизм на фронте и труд в тылу — это основа, на которой стоит наша великая страна. Фрязино по праву гордится своими ветеранами и тружениками. И пока в нашем городе есть такие люди — у него есть будущее», — прокомментировал Дмитрий Воробьев.