Активных жителей наградили ко Дню города в военном городке Чехов-7

Праздничная программа ко Дню города прошла в военном городке Чехов-7. Там организовали концерт, работу интерактивных зон и игровую программу. Также на сцене наградили активных жителей.

Участников концерта и зрителей поздравила с Днем города начальник управления территориальной и внутренней политики Мария Поглазова. Активным жителям Чехова-7 вручили благодарственные письма от главы городского округа Чехов Михаила Собакина и ценные подарки.

Также для жителей в этот день работали творческие и развлекательные площадки около гарнизонного Дома офицеров. Сотрудники ДК «Родник» подготовили игровую программу, а творческие коллективы и солисты Культурно-творческой дирекции Чехова — выступления.

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