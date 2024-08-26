Активных жителей наградили ко Дню города в военном городке Чехов-7

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Праздничная программа ко Дню города прошла в военном городке Чехов-7. Там организовали концерт, работу интерактивных зон и игровую программу. Также на сцене наградили активных жителей.

Участников концерта и зрителей поздравила с Днем города начальник управления территориальной и внутренней политики Мария Поглазова. Активным жителям Чехова-7 вручили благодарственные письма от главы городского округа Чехов Михаила Собакина и ценные подарки.

Также для жителей в этот день работали творческие и развлекательные площадки около гарнизонного Дома офицеров. Сотрудники ДК «Родник» подготовили игровую программу, а творческие коллективы и солисты Культурно-творческой дирекции Чехова — выступления.

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