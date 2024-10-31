Активных волонтеров из Балашихи наградили ко Дню добровольца

В Доме Правительства поздравили активистов волонтерского движения по разным направлениям. Министр информации и молодежной политики области Екатерина Швелидзе передала награды от губернатора Андрея Воробьева и Федерального агентства по делам молодежи.

За активный вклад в оказание помощи участникам СВО и жителям Донбасса благодарственным письмом Росмолодежи наградили Елену Жарову — председателя Общественной палаты Балашихи и руководителя регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья». Под ее руководством добровольцы из Балашихи помогают в социальных проектах, занимаются экологией, организовывают культурные и спортивные мероприятия, оказывают адресную гуманитарную помощь, в том числе участникам СВО на фронт. «Сетевые пчелки» Балашихи сплели уже около двух тысяч маскировочных сетей, делают окопные свечи, сухие души, суповые наборы, участвуют в сборе, сортировке и отправке гуманитарных грузов.

«Я не устану повторять, что наши волонтеры самые-самые. Сильные, смелые, ответственные, искренние, которые никогда не оставят человека в беде. Отдельные слова благодарности руководителям волонтерских организаций, ресурсных центров, наставникам, потому что делать добрые дела — это важно, но еще более важно — делать это системно и профессионально», — сказала Екатерина Швелидзе.

Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» работает в Балашихе с марта 2020 года. Общая численность волонтеров более 2,5 тысячи человек. Они ежедневно помогают людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Если и вы хотите помочь или присоединиться к волонтерскому движению, информацию можно узнать на сайте volonter.mosreg.ru или по телефону регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» +7 925 591-40-33.

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