Активных пенсионеров поздравили с Днем бабушек и дедушек в Красногорске

День бабушек и дедушек отметили в Красногорске. С праздником поздравили участников клуба «Активное долголетие».

Этот праздник традиционно отмечают в октябре более чем в 30 государствах мира. Его главная цель — выразить благодарность пожилым людям.

Пенсионеров из Красногорска поздравил муниципальный депутат Артур Бадретдинов. Он лично пообщался с участниками клуба «Активное долголетие».

«Вручил цветы и подарки от местного отделения „Единой России“, пожелал крепкого здоровья, радости и долгих лет жизни», — прокомментировал Артур Бадретдинов.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Старшее поколение».

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