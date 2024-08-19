Партию гуманитарной помощи отправили в Курск из Воскресенска

Активисты из Воскресенска собрали помощь для пострадавших жителей Курска. Гуманитарный конвой со всего Подмосковья собрали в приемных партии «Единая Россия».

В Воскресенске продолжается сбор гуманитарной помощи для Курской области. К акции присоединились депутаты, молодогвардейцы и жители округа. Они передали пострадавшим питьевую воду, продукты, предметы личной гигиены и другие вещи.

«Жителям Курской области сейчас очень нужна наша помощь и поддержка. Спасибо всем, кто откликнулся, мы вместе делаем доброе дело и будем продолжать, сколько понадобится», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Напомним, помощь для жителей Курска собирают в общественной приемной «Единой России» по адресу: Воскресенск, улица Советская, дом № 16А.

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