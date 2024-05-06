Активисты студии «Кисточка» поучаствовали в акции «Окна Победы» в Воскресенске | 360°

06 мая 2024, 18:55
Активисты студии «Кисточка» поучаствовали в акции «Окна Победы» в Воскресенске
Акция «Окна Победы» прошла в Воскресенске
В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой активисты студии изобразительного искусства «Кисточка» Дворца культуры «Юбилейный» украсили окна учреждения символами Победы в рамках Всероссийской акции «Окна Победы».
Дворец культуры «Юбилейный» присоединился к Всероссийской акции «Окна Победы» в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Воспитанники студии изобразительного искусства «Кисточка» под руководством Ольги Арбузовой творчески украсили окна Дворца культуры символами предстоящего праздника.
Акция направлена на сохранение традиций и передачу памяти о Великой Победе молодому поколению. Это возможность выразить свою благодарность героям и почтить память погибших.
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