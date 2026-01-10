Активисты помогли расчистить дороги у Дмитровской больницы

Волонтеры партии «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии» расчистили от снега подъездные пути и тротуары у больницы в Дмитрове. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Он выразил благодарность всем, кто помогает справиться с последствиями мощных снегопадов, накрывших регион.

«Коммунальные и дорожные службы продолжают работу в усиленном режиме. Уборка и обработка ведутся по четкому приоритету», — отметил Шувалов.

По его словам, в первую очередь расчищаются подъезды, лестницы, пандусы, а также пути к остановками и магазинам. Затем в списке приоритетов идут внутриквартальные проезды, парковки и площадки.

На дорогах специалисты в первую очередь работают на опасных участках: спусках, подъемах и мостах. После этого начинается расчистка главных магистралей и сельских дорог.

«Убедительная просьба к автомобилистам — не мешайте работе спецтехники», — написал глава округа.

Ранее синоптик Евгений Тишковец назвал снегопад в Москве 9 января рекордным за последние 56 лет. За сутки в мегаполисе выпало 42% месячной нормы осадков.