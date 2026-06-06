Активисты очистили от мусора берег Малаховского озера в Люберцах

5 июня, в День эколога, в городском округе Люберцы состоялась экологическая акция «Вода России»: активисты очистили от мусора береговую линию Малаховского озера и реки Македонка. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации, окружные депутаты, волонтеры, студенты, рабочие Малаховского экспериментального завода и активные жители округа.

Депутат Совета депутатов округа Илья Яковец отметил: «Малаховское озеро — излюбленное место отдыха горожан, и мы решили навести здесь порядок, убрать мусор, который, к сожалению, оставляют после себя люди. Кроме того, мы извлекли мусор из воды, убрали поваленные ветки и бытовые отходы, спилили аварийные деревья, которые в дальнейшем могут упасть в реку и мешать течению воды». За несколько часов участники акции собрали около 6 кубометров мусора.

Экологические акции по очистке береговых зон водоемов проходят на территории городского округа Люберцы регулярно. Следующая запланирована на июль на Токаревском озере.