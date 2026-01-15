Активисты начали расчищать от снега территории в Жуковском

11 января участники организации «Волонтеры Подмосковья» очистили от снега тротуары и дворовую территорию у молодежного центра «Дружба» на улице Молодежная. 14 января они расчищали сугробы у лестниц и пандусов на улицах Советская, дом 6 и Дугина, дом 6/1.

Сотрудники Муниципального предприятия «Теплоцентраль» и Дворца культуры также присоединились к работам. Они очищали пешеходные переходы на улицах округа.

Глава округа Андроник Пак поблагодарил градообразующие предприятия, которые предоставили снегоуборочную технику.

С 1 по 11 января коммунальные службы округа вывезли более 3,5 тысячи кубометров снега. Андроник Пак принял участие в совещании в формате ВКС под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, где обсуждалась ликвидация последствий обильных снегопадов.