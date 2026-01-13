Свыше 3,5 тысячи кубометров снега вывезли за 10 дней из Жуковского

Глава городского округа Андроник Пак принял участие в совещании в формате ВКС, которое прошло под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Одной из основных тем обсуждения стала ликвидация последствий обильных снегопадов.

В дни новогодних каникул коммунальные службы Жуковского работали в усиленном режиме. В первую очередь расчищали выездные автодороги, маршруты общественного транспорта, подъездные пути к социальным объектам и дороги для экстренных служб. С 1 по 11 января было вывезено более 3,5 тысячи кубометров снега.

Андроник Пак сообщил, что уборка городских территорий от снега продолжается. «Постоянно мониторим ситуацию, оперативно реагируем на проблемные участки и перераспределяем технику там, где это необходимо», — подчеркнул глава муниципалитета. Он поблагодарил за помощь градообразующие предприятия Жуковского, которые помогали с техникой и людьми.