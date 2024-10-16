Активисты «Молодой гвардии» восстановили забор у дома ветерана ВОВ в Красногорске

На заборе у дома ветерана Великой Отечественной войны появились граффити. Молодогвардейцы из Красногорска закрасили все надписи, вернув ему первоначальный вид.

Участники «Молодой гвардии» занимают активную гражданскую позицию. На этот раз ребята проявили себя, помогая ветерану Великой Отечественной войны. Подростки из «Молодой гвардии» восстановили забор возле его дома. Накануне там появились граффити. Активисты расценили это, как неуважение к памяти солдат, которые пожертвовали собой ради мира. Ребята привели забор в порядок, закрасив надписи. Своим примером они показали, что необходимо заботиться о прошедших через трудности и испытания ветеранах.

Молодогвардейцы продолжат бороться с вандализмом, напоминая о необходимости сохранять память о прошлом и уважать историю нашей страны.

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