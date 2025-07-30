Активисты «Молодой гвардии» во Фрязине очистили берег озера Большое от мусора

Субботник прошел на берегу одного из излюбленных мест отдыха жителей во Фрязине. Его организовали активисты «Молодой гвардии».

Волонтеры убирали выброшенные на берегу водоема бутылки, пакеты и прочий мусор. За несколько часов они собрали семь мешков мусора.

«Чистота природы зависит от каждого из нас. Убирать за собой — несложно, но крайне важно. Если каждый посетитель водоема будет соблюдать простые правила, берега останутся чистыми, а отдых — приятным и безопасным для всех», — отметили участники субботника.

Также волонтеры попросили жителей и гостей города бережно относиться к окружающей среде.

Ранее мы рассказывали о том, что коммунальные службы Фрязина начали поливать дороги из-за жары. Это позволит создать временную свежесть для жителей, а также избежать деформирования асфальта и сокращения срока его службы.