Коммунальные службы Фрязина начали поливать дороги из-за жары

Текущая неделя в Подмосковье, по прогнозам синоптиков, обещает быть жаркой. Коммунальные службы Фрязина вышли на борьбу с раскаленным асфальтом.

Специалисты используют поливальные машины для увлажнения дорожного покрытия. Аэрация и полив — не просто способ создать временную свежесть. Горячий асфальт не только делает улицы города невыносимо душными, но и начинает деформироваться, трескаться, при этом срок службы дорожного покрытия сокращается.

Влажная поверхность отражает солнечные лучи, снижая температуру на несколько градусов. А для пешеходов это становится настоящим спасением — горячий тротуар превращается во вполне комфортный маршрут.

Ранее Минтранс Подмосковья порекомендовал соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду. Водителям советуют ограничить поездки в часы максимальной солнечной активности.

Обезвоживание в жару наступает быстро, следует всегда носить с собой бутылку с водой. Стоит избегать прямых солнечных лучей, особенно в полуденные часы.