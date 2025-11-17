Активисты «Молодой гвардии» в Лосино-Петровском отметили 20-летие движения

Торжественное мероприятие к юбилею молодежного движения провели в отделении партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском. На нем наградили активистов.

Участниками праздника стали представители движения, сторонники партии, а также почетные гости. На мероприятии наградили самых активных участников.

Ребятам, внесшим значительный вклад в развитие организации и социальных инициатив, вручили благодарственные письма. Когда завершилась ‎официальная часть, провели чаепитие чаепитием. На нем обсудили планы на будущее, идеи для новых проектов и возможности дальнейшего сотрудничества.

