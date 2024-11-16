Активисты «Молодой гвардии» провели экологическую акцию в Мытищах

Молодогвардейцы в Мытищах организовали экологическую выставку. Они представили экспонаты, сделанные из пластика, который собрали во время субботников.
Экологическая выставка прошла в преддверии Всемирного дня вторичной переработки мусора. В ней приняли участие руководитель Комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты Московской области Илья Ермаков и член Общественной палаты Московской области Татьяна Филина.
Активисты таким образом хотели показать, что использованным материалам можно дать вторую жизнь, если смастерить из них игрушки или предметы быта.