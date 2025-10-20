Активисты «Молодой гвардии» прошли диспансеризацию в Котельниках

Комплексное обследование проходило в новом здании Котельниковской поликлиники. Молодогвардейцы личным примером напомнили жителям городского округа о важности регулярного контроля за здоровьем.

Программа профилактического осмотра включала процедуры, рекомендованные для людей старше 18 лет: измерение артериального давления, биохимический анализ крови, электрокардиограмма и флюорография.

Пройти бесплатное обследование можно один раз в год. Для прохождения диспансеризации необходимо быть прикрепленным к одной из поликлиник Московской области и иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

В новом здании поликлиники, расположенной на Кузьминском улице, созданы все условия для максимально удобного и оперативного прохождения диспансеризации.