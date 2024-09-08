Активисты «Молодой гвардии» поучаствовали в книгообмене в Лосино-Петровском
Молодогвардейцы Лосино-Петровского собрали литературу для зоны «Книгообмена». Акция продолжается в округе.
Ребята из «Молодой гвардии» собрали прочитанные книги и отнесли их в зону «Книгообмена».
Волонтеры сказали, что для них важно участвовать в социальных проектах и заботиться о развитии культуры чтения среди горожан.
Теперь книги доступны для всех желающих.
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