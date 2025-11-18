Активисты «Молодой гвардии» отпраздновали 20-летие движения в Дмитрове

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов 16 ноября поздравил членов местного отделения «Молодой гвардии» с 20-летием организации. Сегодня в ней состоят более 50 юношей и девушек.

Во время встречи царила непринужденная, дружеская атмосфера. Беседа проходила в неформальной обстановке. Ребята попросили главу муниципалитета рассказать о себе.

Он поделился воспоминаниями о школьной жизни, о том, что ему неоднократно приходилось менять школу — отец был военным, и семья переезжала из гарнизона в гарнизон.

Рассказал и том, как в пятом классе подружился одноклассницей, став взрослыми они поженились. Сейчас супруги воспитывают двоих дочерей и по-прежнему, как и тогда в детстве, любят друг друга.

Молодогвардейцы поинтересовались, почему, добившись успехов в науке, Михаил Николаевич решил поменять род деятельности.

«Предложили попробовать себя в новом для меня направлении — согласился. И не жалею. Работая на земле, я имею возможность делать то, что действительно нужно людям здесь и сейчас, работать исходя из интересов жителей, для их блага. Важно выполнять свои обязанности так, чтобы не было стыдно встречаться, говорить, смотреть в глаза людям», — ответил Михаил Николаевич.

На вопрос о том, какими качествами должен обладать глава округа, Михаил Шувалов подчеркнул: в первую очередь необходима эмпатия к людям.