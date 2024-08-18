Активисты «Молодой гвардии» напомнили детям правила поведения на водоемах

Активисты «Молодой гвардии» встретились с воспитанниками дошкольного отделения при лицее № 7 в Химках. Они напомнили детям правила поведения на водоемах.

Общественная приемная «Единой России» организовала профилактическое мероприятие. Активисты «Молодой гвардии» вручили дошкольникам информационные памятки с правилами поведения на водоемах летом.

«Знание правил — это залог безопасности детей и спокойствия родителей. Профилактические беседы остаются в памяти надолго, помогая сделать летние дни не только радостными, но и безопасными, что особенно важно для активных и любознательных малышей», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Патруль безопасности». Дети приняли участие в мастер-классе — рисовали на тему безопасности на воде.

«Открытый диалог и доступность информации — лучший способ предупреждения чрезвычайных ситуаций. Мы не можем знать точно, где подстерегает нас опасность и какой именно она будет. Но, зная правила поведения на воде, мы можем избежать очень многих неприятностей. Проведение таких встреч очень важно для обеспечения безопасности», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

В Химках налажено общение между спасателями и горожанами благодаря поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и Совета депутатов. Представители пожарного надзора совместно с «ХимСпас», сотрудники администрации и депутаты проводят уроки ОБЖ, противопожарные инструктажи, эвакуации и учения.

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