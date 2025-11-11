Активисты «Молодой гвардии» из Котельников помогли бездомным собакам в приюте

Молодежь из Котельников побывала в приюте для собак в Некрасовке. Ребята выгуляли бездомных животных и пообщались с ними.

С каждой собакой молодогвардейцы прошли по два круга по обычному маршруту, а затем поиграли в березовой роще. После прогулки собаки насладились обедом. Корм для приюта помогли приобрести волонтеры и организации-партнеры.

При этом трое активистов посетили приют в первый раз. В целом ребята из Котельников регулярно навещают питомцев приюта, помогая им получать больше заботы и внимания.

«Присоединяйтесь к нашим поездкам — вместе мы сможем подарить больше заботы тем, кто в ней нуждается!» — поделились молодогвардейцы.

Отметим, что такие мероприятия воспитывают у молодежи ответственное отношение к животным.

