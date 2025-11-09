Совещание по вопросам патриотического воспитания молодежи прошло в Котельниках

Рабочая встреча в сфере образования прошла в школе № 1 в Котельниках. На ней обсудили, как усилить в округе работу по патриотическому воспитанию детей.

Участниками мероприятия стали советники директоров по воспитательной работе общеобразовательных школ и представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Они поговорили о направлениях совместной работы.

Это проведение «уроков мужества», встреч с ветеранами спецоперации, развитие волонтерского движения, а также методическая поддержка.

«Патриотическое воспитание — это не разовые мероприятия, а системная работа, направленная на формирование у школьников четкой гражданской позиции. Живое общение с участниками СВО, их искренние рассказы оказывают на детей гораздо большее влияние, чем любые учебники. Это бесценный опыт, который позволяет молодежи понять истинный смысл слов „патриотизм“ и „защита Отечества“», — сказал заместитель главы городского округа Котельники Николай Оленев.

Стороны договорились создать совместный план работы на ближайший учебный год и заключить соглашение о сотрудничестве между образовательными учреждениями и Ассоциацией.