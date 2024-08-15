Активисты Лосино-Петровского собрали вещи для детей из Курской области

Жители Лосино-Петровского округа продолжают собирать гуманитарную помощь для пострадавших в Курской области. Накануне волонтеры принесли вещи для детей.

Игрушки, одежду, книги и продукты для детей разных возрастов в местное отделение партии «Единая Россия» принесли представитель общественной организации «Боевое братство» и другие активисты.

«Сейчас, когда жители Курска вынуждены покидать свои дома в поисках безопасности, мы считаем своим долгом протянуть им руку помощи. Ежедневно в наше местное отделение поступает гуманитарная помощь от неравнодушных граждан — одежда, игрушки, продукты питания и другие необходимые вещи», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

Доставку груза организуют в ближайшее время.

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