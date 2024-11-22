Делегация из Лобни посетила интенсив по созданию контента

Более 500 молодых людей из Подмосковья приняли участие в образовательном интенсиве, организованном Министерством информации и молодежной политики области. Занятия были посвящены созданию контента, который находит отклик у людей.

Участники изучали, как работать с медиа и влиять на общественное мнение. Ребята из Лобни отметили, что в современном мире медиа играют важную роль.

«Мы не просто воспринимаем информацию, мы можем ее создавать и влиять на нее», — поделились участники.

В конце интенсива лучшие проекты были отмечены, а их авторы получили шанс развивать свои навыки, работая на мероприятиях министерства.

В Лобне уделяется большое внимание развитию молодежи. Здесь строят и ремонтируют образовательные и спортивные объекты, проводят культурные и развлекательные мероприятия, поддерживают волонтерское движение.

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