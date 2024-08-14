Активисты Красногорска отправили 350 килограммов гумпомощи в Курск

Посылку уже доставили в региональное отделение партии.

«Курск оказался под ударом противника. Более тысячи курян были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь. Благодарю всех неравнодушных красногорцев, депутатов, которые не остались в стороне и нашли в себе силы, средства помочь нашим согражданам. Только вместе мы Победим!» — сказал руководитель фракции «Единой России» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов.

Отметим, что гумпомощь продолжают собирать в Красногорске в отделе развития здравоохранения, в доме № 7 на Видной улице и в отделе социального развития управления по социальным вопросам администрации округа.

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