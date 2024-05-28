Активисты из Солнечногорска собрали гумпомощь для бойцов СВО

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Молодежные активисты из Солнечногорска собрали крупную партию гуманитарного груза для бойцов в зоне специальной военной операции. Помощь передали военнослужащим, которые в ближайшее время отправятся на передовую.

Организаторами сбора выступили руководитель солнечногорского отделения «Молодой Гвардии», член местного политсовета партии «Единая Россия» Евгений Кузнецов и директор молодежного центра «Подсолнух», член Общественной палаты округа Владимир Царев.

«Благодарю всех, кто помогает в сборе и отправке помощи. Отмечу, что сейчас для участников СВО и их семей действуют различные меры поддержки, в том числе предоставление льготного посещения организаций в сфере культуры, путевок в санаторно-курортные организации и другие», — отметил замглавы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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